Serie D, è ancora emergenza Covid: le reggine non scenderanno in campo

Un’emergenza che ancora non si è fermata. Cittanovese, Roccella e San Luca , ovvero le tre compagini reggine militante nel girone I di serie D, questa settimana non scenderanno in campo, dal momento che hanno chiesto ed ottenuto dalla Lega il rinvio della partita, a causa del perdurare di alcune positività al Covid.

La Cittanovese avrebbe dovuto giocare in casa contro il Troina, mentre Roccella e San Luca avrebbero dovuto far visita al Castrovillari dell’ex Reggina Franceschini ed al Rotonda.

Considerati i nuovi rinvii, il San Luca dovrà recuperare tre partite, mentre Cittanovese e Roccella salgono a quota cinque.