Pescara-Reggina, i convocati di Baroni: ci sono Okwonkwo e Rivas, fuori in quattro

Sono venticinque i convocati di mister Baroni, per l’importantissimo match sul campo del Pescara.

Il tecnico toscano recupera Lakicevic, Petrelli ed a sorpresa anche Rivas, mentre in lista indisponibili Micovschi va ad aggiungersi a Situm. Nell’elenco anche Delprato, non convocati per scelta tecnica sia Gasparetto che Rossi.

Partiti alla volta di Pescara anche Okwonkwo, colpo dell’ultimo giorno di mercato, ed il giovanissimo Chierico. Kinglsey si unirà al gruppo a partite dalla prossima settimana.

Di seguito, l’elenco riportato da reggina1914.it.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Faty, Folorunsho, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Okwonkwo, Petrelli.

Indisponibili: Micovschi, Situm.