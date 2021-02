Reggina vs Breda, i precedenti: nel segno dell’1-0…

Quella di sabato pomeriggio, sarà la quarta sfida da avversari tra la Reggina e Roberto Breda. Il tecnico trevigiano, cresciuto come allenatore al Sant’Agata, ha incontrato per la prima volta da ex gli amaranto il 22 dicembre del 2012, in serie B, durante l’esperienza col Vicenza. Nell’ultimo turno del girone di andata, il successo andò alla Reggina di Dionigi, impostati per 1-0 con quello che di fatto fu l’ultimo gol di Ceravolo in maglia amaranto. Il mese successivo, Breda venne esonerato dal club veneto.

La stagione successiva, doppio ko per la compagine dello Stretto. Il Latina di Breda, subentrato ad Auteri, superò la Reggina guidata da Castori prima e dal duo Gagliardi-Zanin poi, vincendo con lo stesso risultato (1-0) sia la sfida dell’1 novembre al Francioni che quella del 5 aprile al Granillo.

Reggina-Breda, tutto pronto per il quarto incontro, all’insegna del moto “vietato sbagliare”…