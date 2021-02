Reggina, per Baroni un jolly in più a centrocampo

Forza, velocità, quantità ma anche qualità. Kingsley Michael, nuovo acquisto della Reggina arrivato nelle ultime ore di mercato in prestito dal Bologna, rappresenta uno di quei “jolly” che fanno la felicità degli allenatori. Il giovane calciatore classe 1999, infatti, è un centrocampista a 360à, con caratteristiche che prediligono la fase di non possesso grazie ad una corsia invidiabile, un ottimo senso della posizione e la capacità di occupare gli spazi tattici specie in fase difensiva. Ma Kingsley nelle sue 37 presenze in serie B con le maglie di Perugia e Cremonese ha mostrato anche particolari doti qualitative e piedi delicati soprattutto al momento dell’ultimo passaggio, quello decisivo.

Per Marco Baroni, dunque, un jolly a tutti gli effetti: un calciatore che potrebbe ricoprire la parte mediana bassa, facendo coppia con Crisetig o Crimi, ma che all’occorrenza può essere schierato anche “più alto” sfruttando la rapidità e la capacità di andare a rifinire per l’attaccante centrale, sperando di essere decisivo per la Reggina.