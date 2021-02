Reggina, marcia di avvicinamento verso Pescara: doppia seduta per gli amaranto

Amaranto in campo sia al mattino che al pomeriggio, per continuare a preparare la fondamentale trasferta sul campo del fanalino di coda.

Lavoro atletico ed esercitazioni in fase di possesso per la Reggina di mister Baroni, mentre la sfida-salvezza di Pescara bussa ormai alle porte.

Di seguito, il report diffuso da reggina1914.it.

Giovedì di doppia seduta per i ragazzi sotto la guida di mister Baroni e del suo staff. In mattinata la squadra ha svolto degli esercizi in palestra, prima di spostarsi sul campo per completare la parte atletica.

Nel pomeriggio i calciatori sono stati divisi in due gruppi, provando situazioni da gioco in fase di possesso. La sessione si è conclusa con una partitella a metà campo 11 vs 11.

Per la giornata di domani è prevista la rifinitura, al termine della quale il gruppo partirà alla volta di Pescara.