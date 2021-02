Pescara, le ultime: scalpita Dessena, occhio a Tabanelli

Proprio come la Reggina, anche il Pescara di Roberto Breda ha cambiato tantissimo in questo calciomercato invernale, realizzando tra entrate ed uscite una ventina di operazioni. Le tre sconfitte consecutive, accompagnate dall’ultimo posto in classifica, hanno reso l’aria nuovamente pesante nell’ambiente biancazzurro.

Le immagini diffuse oggi dalla pagina ufficiale facebook del club, durante la seduta al Delfino Training Center, immortalano volti distesi e facce sorridenti, ma sabato pomeriggio la posta in palio sarà davvero altissima anche per i padroni di casa.

Mister Breda, ex della gara insieme a Fiorillo e Rigoni, potrebbe proporre più di una novità. A centrocampo scalpita Dessena, arrivato in Abruzzo proprio sul gong: l’ex Brescia si candida ad una maglia da titolare, per garantire al centrocampo a tre del tecnico trevigiano esperienza e qualità. Potrebbe trovare un posto dal 1′ anche Tabanelli, altro volto nuovo di gennaio (il suo “cucchiaio” vincente, è costato alla Reggina la vittoria in quel di Frosinone), ma in questo caso c’è qualche incertezza in più. Da capire le condizioni di Memushaj, Galano e Ceter.