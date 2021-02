Capello (Entella): “Con la Reggina partita alla nostra portata”

Dopo la prossima gara in trasferta a Pescara, sabato alle ore 14, la Reggina tornerà subito in campo mercoledì 10 febbraio al Granillo dove affronterà la Virtus Entella in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Proprio da Chiavari arrivano alcune dichiarazioni che rendono bene l’idea di quanto sia importante la posta in palio nel turno infrasettimanale. L’attaccante della Virtus Alessandro Capello, intervistato da tuttoentella.com ha commentato così le due prossime trasferte consecutive della sua squadra (Reggio Emilia e Reggio Calabria).

“Due scontri diretti, come quello con il Cosenza – ha spiegato Capello a tuttoentella.com -. Dobbiamo migliorare ed essere concentrati al massimo per vincere perché abbiamo tutte le capacità per farlo. Ci sono le basi per affrontare queste due partite che sono alla portata e possiamo fare punti importanti e pesanti soprattutto per la classifica…”.