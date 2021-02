Serie B, valzer delle panchine: a Brescia arriva Clotet, il riepilogo di tutti i cambi

Il tecnico classe '77 è stato scelto da Cellino per sostituire Davide Dionigi. In serie cadetta, i ribaltoni sono saliti a quota otto.

Lo spagnolo Pep Clotet è il quarto allenatore a sedersi sulla panchina del Brescia, dopo Del Neri, Lopez e Dionigi. Prima esperienza italiana per il 43enne tecnico spagnolo, reduce dal biennio con il Birmingham.

In totale, sono otto i ribaltoni di panchina di questa prima metà di stagione. Ad operarli, cinque club diversi, compresa la Reggina. Dopo il Brescia, la società ad aver cambiato di più è l’Ascoli, con tre allenatori diversi

Di seguito, il riepilogo.

SERIE B 2020/2021, I CAMBI DI PANCHINA

Ascoli: Rossi per Bertotto, Sottil per Rossi.

Brescia: Lopez per Del Neri, Dionigi per Lopez, Clotet per Dionigi.

Cremonese: Pecchia per Bisoli.

Reggina: Baroni per Toscano.

Virtus Entella: Vivarini per Tedino.