Ex amaranto, Aronica non è più l’allenatore del Savoia

Per Salvatore Aronica, la prima esperienza da allenatore di prima squadra ha avuto un epilogo infelice. L’ex difensore della Reggina, nella giornata di oggi è stato esonerato dal Savoia. I campani attualmente si trovano al secondo posto del girone G di serie D, ma rispetto alla capolista Latina, che li precede di due punti, hanno giocato tre partite in più.

Aronica, 43 anni compiuti lo scorso gennaio, era reduce dal biennio col Trapani, nelle cui fila aveva guidato Berretti ed Under 17.

In riva allo Stretto, l’ex difensore ha disputato 82 partite, delle quali 71 in A e 11 in Lega Pro. Titolare fisso della Reggina di Mazzarri, capace di salvarsi a dispetto di una maxi-penalizzazione, Aronica ha definitivamente conquistato i cuori dei tifosi reggini nella stagione 2014/2015, quando, insieme a Belardi e Cirillo, decise di tornare a vestire la maglia amaranto in una situazione di enorme difficoltà, per risollevare una squadra ultima in classifica.