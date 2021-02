Reggina-Salernitana, l’MVP dei nostri lettori: Nicolas, i guantoni sull’errore arbitrale

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Nicolas Andrade, Simone Edera e Marco Crimi sono stati i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la ventesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta al ”Granillo” contro la Salernitana e terminata con il risultato di 0-0.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria del portiere Nicolas, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. Certamente non tra i più attivi viste le scarse occasione create dai campani, ma autore di un intervento provvidenziale sul calcio di rigore di Djuric, il cui tiro è stato egregiamente respinto in tuffo, salvando il risultato. I suoi guantoni sull’errore della terna arbitrale in occasione dell’assegnazione del penalty.

Il goalkeeper brasiliano ha ottenuto 142 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Ottantadue sono andate all’indirizzo di Edera, diciotto a Crimi.

Appuntamento a sabato 6 febbraio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Pescara-Reggina.