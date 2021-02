Reggina, le ultime dal Sant’Agata: lavoro in fase di possesso per la squadra di Baroni

La Reggina riprende le fatiche dopo il pareggio a reti bianche arrivato contro la Salernitana nel Monday Night della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Archiviato il punto ottenuto al ”Granillo”, la squadra di Baroni è tornata in campo questo pomeriggio in vista della gara di sabato (ore 14) contro il Pescara di mister Breda, fanalino di coda della classifica di B.

”Pomeriggio di intenso lavoro – si legge nel report del club amaranto – sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. La squadra ha svolto una prima parte atletica, passando poi a esercizi in fase di possesso in 30 metri. Successivamente il gruppo ha preso parte a una serie di partitelle a tema a tutto campo, prima di giocare un 11 vs 11 a distanze ridotte.

Per la giornata di domani – conclude – è prevista una doppia sessione di allenamento”.