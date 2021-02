Reggina, date e orari delle gare fino all’11^ giornata di ritorno: tre i turni infrasettimanali

La Lega B ha da poco comunicato il programma delle gare della Serie BKT dalla 5^ all’11^ giornata. In questo arco temporale, la Reggina disputerà quattro partite in casa e tre in trasferta, giocando di sabato, domenica e, in virtù dei turni infrasettimanali presenti, anche di martedì. Pordenone, Spal, Empoli, Pisa, Monza, Brescia e Chievo le squadre che affronteranno gli amaranto.