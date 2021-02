Qui Pescara, in allenamento con due volti nuovi: in quattro out, torna Scognamiglio

Sono ripresi quest’oggi gli allenamenti in casa Pescara, prossimo avversario della Reggina e attualmente all’ultimo posto in classifica nel campionato di Serie B. Sabato alle ore 14, il ‘Delfino’ ospiterà gli amaranto di Baroni in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza posto su due livelli: i calabresi per uscire dalla zona play-out, i biancoazzurri per restare quantomeno agganciati nei dintorni di essi, prima che il divario con le altre squadre diventi ancor più corposo.

Gli abruzzesi si sono ritrovati oggi presso il centro sportivo Delfino Training Center, dove Roberto Breda ha diretto il primo allenamento con i new entry Basit e Giannetti. La squadra ha svolto lavoro di forza con esercizi aerobici sul campo prima di essere divisa in tre gruppi e svolgere delle partitelle a campo ridotto.

In tutto ciò hanno svolto lavoro differenziato i vari Cristian Galano, Ledian Memushaj e Damir Ceter, mentre prosegue il personale percorso di recupero di Mattia Del Favero. Per la gara contro la Reggina, Breda potrà contare anche sul difensore Scognamiglio, espulso il 4 gennaio a Reggio Emilia e costretto a scontare ben tre giornate di squalifica (“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (terza sanzione) per avere, al 44° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre’‘).

Al termine della seduta, i biancoazzurri si sono dati appuntamento a domattina, dove il programma indica i test sierologici prima e la sessione di allenamento poi.