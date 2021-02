Calciomercato Serie B: i 10 migliori colpi della sessione invernale

È sempre complicato riuscire a fare un calciomercato di spicco a gennaio; lo è stato ancora di più quest’anno, con una liquidità praticamente inesistente. Tutte le squadre di serie B si sono mosse attraverso prestiti secchi o scambi, in pochissimi hanno fatto acquisti a titolo definitivo e mai come quest’anno le varie compagini hanno attinto dal mercato degli svincolati. Ma alcuni colpi, sicuramente, potranno incidere in questo girone di ritorno contribuendo alle fortune delle proprie nuove società. RNP ha selezionato i 10 colpi migliori, inseriti in ordine decrescente fino alla posizione numero uno che rappresenta sicuramente il movimento di mercato più importante per la cadetteria in questa sessione invernale. Vediamoli insieme.

10-Jacopo Segre

Centrocampista centrale, si trasferisce alla SPAL in prestito dal Torino. Dopo 12 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia, l’ex Chievo scende nella serie cadetta per provare a raggiungere la promozione con la SPAL. In Serie B ci è già stato con le maglie di Chievo e Venezia totalizzando 66 presenze e 6 gol.

9-Riza Durmisi

Terzino sinistro danese che ha vissuto negli ultimi anni di carriera periodi estremamente bui. Acquistato dalla Lazio nell’estate del 2018, non si è mai integrato nell’organico biancoceleste. Scendere di categoria potrebbe dare nuova linfa alla sua carriera.

8-Marko Pajac

Altro giocatore che scende di categoria è Marko Pajac, l’esterno sinistro è stato acquistato dal Brescia, che lo ha prelevato dal Cagliari. In Sardegna, in questa stagione, non ha mai giocato. Negli ultimi anni si è sempre rivelata una pedina importantissima sia a Perugia che a Genoa. In terra lombarda potrà dimostrare il suo valore.

7-Vincenzo Millico

Acquisto del Frosinone, parliamo di un’ala moderna, con un passato al Torino ed un’esperienze nelle giovanili della Juventus. Nelle ultime stagioni ha sempre bazzicato all’interno dell’organico granata, senza mai entrare in pianta stabile nelle gerarchie della società di Cairo. Questi 6 mesi possono aiutare al giocatore ha trovare continuità e al Frosinone per provare a raggiungere, almeno, la zona play-off.

6-Jamie Bàez

Calciatore cardine nel Cosenza degli ultimi anni, si è trasferito alla Cremonese. Ex Fiorentina, è una certezza del campionato cadetto, in attacco può ricoprire tutti i ruoli. Il suo valore principale è l’esperienza, difatti, conta 131 presenze e 9 gol nel campionato di serie B.

5-Luca Tremolada

Dopo una prima parte di stagione da fuori rosa, si accasa al Cosenza Luca Tremolada. L’esterno originario di Milano, è stato uno dei volti principali della stagione entusiasmante del Pordenone. In poche partite, ha dimostrato si essersi perfettamente ambientato all’interno dell’ambiente calabrese, totalizzando 2 gol e 1 assist in appena 3 partite.

4-Simone Edera

Volto principale della campagna acquisti della Reggina, l’esterno ex Toro e Bologna ha voglia di rilanciarsi. Esterno prorompente, dotato di ottima corsa e piedi buoni si trova alla prima esperienza in Serie B, talento di grande prospettiva.

3-Sofian Kiyine

Un percorso simile a Durmisi lo ha fatto Kiyine. Centrocampista duttile, aveva giocato anche la scorsa stagione a Salerno (sempre in prestito dalla Lazio), in estate è rimasto alla società biancoceleste, dove però, non ha mai giocato. In Serie B, per lui parlano i numeri, 10 gol in 34 presenza la scorsa stagione, praticamente una certezza.

2-Sebastiano Esposito

Cambia maglia il talentino neroazzurro Sebastiano Esposito. Dopo 6 mesi in cui ci si aspettava di più, lascia la SPAL del fratello Salvatore per abbracciare il progetto Venezia. Il talento del giocatore non si discute, ma riuscirà a ritagliarsi un ruolo all’interno del 4-3-1-2 di Zanetti? Considerando la concorrenza di un peso da 90 come Forte e da un giocatore d’esperienza come Bocalon, potrebbe essere dura.

1-Davide Diaw

Il colpo da 90 lo fa, anche questa volta, il Monza. La società di Berlusconi strappa al Pordenone, il capocannoniere del campionato, pagato 3,5 milioni milioni (cifra record). Non servono commenti per il giocatore, parliamo di una certezza assoluta della categoria.

SANTO NICOLO’