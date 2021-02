Accadde oggi: Reggina-Catanzaro derby amaro, ma che spettacolo sugli spalti! [FOTO]

3 febbraio 2019, Lega Pro, 5^ giornata di ritorno. In riva allo Stretto, va in scena una delle classiche di sempre del calcio nostrano. Letteralmente rivitalizzata dall’avvento di Luca Gallo, la Reggina punta a scalare posizioni su posizioni ed a dire la sua nella lotteria dei playoff, ma sulla strada della compagine di Cevoli c’è il Catanzaro, terza forza del campionato.

A Reggio si respira di nuovo un entusiasmo irrefrenabile, il derby calabrese è accompagnato da un colpo d’occhio da brivido, con 12.000 spettatori sugli spalti del Granillo. Nel primo tempo, sugli amaranto si abbatte un’autentica doccia gelata. La doppietta di D’Ursi, unita dalle reti di Bianchimano e Celiento, certificano un clamoroso 0-4 per i giallorossi di Auteri. Nonostante il passivo pesantisismo, i tifosi reggini mettono in scena un’autentica pagina di fedeltà e passione, sostenendo a squarciagola i loro colori, come se nulla fosse accaduto.

Nella ripresa, la Reggina prova a ricambiare così tanto affetto, e sfiora un’epica rimonta. Bellomo, Doumbia e Tassi riescono a riaprire il match, e nei minuti di recupero per poco non arriva il gol del pareggio. Uno dei derby più “pazzi” di sempre, finisce 3-4 per gli ospiti, ma il tutto si conclude tra gli applausi scroscianti del Granillo. L’unico a pagare, per quella sconfitta, sarà Roberto Cevoli, esonerato la sera stessa.

Di seguito, il tabellino e la fotogallery di quel Reggina-Catanzaro.

REGGINA – CATANZARO 3-4

Marcatori: 2’ D’Ursi, 4’ Bianchimano, 35’ Celiento, 36’ D’Ursi, 48’ Bellomo, 56’ Doumbia, 88’ Tassi.

Reggina: Confente, Conson, Pogliano, Solini (46’ Doumbia), Kirwan, De Falco (43’ Salandria), Zibert, Procopio, Strambelli (81’ Tassi), Bellomo (81’ Sandomenico)s, Baclet (73’ Tulissi) All. Cevoli Catanzaro: Furlan, Signorini, Figliomeni, Celiento, Statella, Maita, Iuliano, Favalli, Kanoutè (32’ Giannone 51’ De Risio), Bianchimano (13’ Fischnaller), D’Ursi (51’ Casoli) All. Auteri

Arbitro: Amabile (Vicenza) Assistenti: De Pasquale (Barcellona P.G.), Maninetti (Lovere).

Note-Ammoniti: Strambelli, Furlan, Maita, Figliomeni. Recupero: 3’pt, 4’st