Taibi: “Gratitudine verso la proprietà, ma durante le chiacchiere mi sarei aspettato una carezza”

Non solo calciomercato e potere decisionale all’interno del proprio percorso lavorativo. Nel corso dell’intervista concessa a Gazzetta del Sud (clicca qui), Massimo Taibi ha parlato anche dell’attuale rapporto con la proprietà.

“La mia posizione subito dopo Reggina-Venezia? Di sicuro è stata in bilico, così come ha lasciato intendere il Presidente in quella conferenza stampa. Per quanto mi riguarda, posso solo esprimere rispetto e gratitudine per la proprietà, perché mi ha dato e continua a darmi la possibilità di operare per la squadra e la città che amo. Allo stesso tempo, non nego che durante le tante chiacchiere piovutemi addosso, mi sarei aspettato una carezza di sostegno, che invece non c’è stata”.

Un passaggio anche sulla gara contro la Salernitana. “Buonissima prestazione, mi dà certezze sul fatto che ne verremo fuori. Complimenti anche a Baroni, sta facendo grandi cose. Certo, meno male che non ho potuto assistere alla partita, altrimenti, nell’azione del rigore clamoroso che non ci è stato concesso, avrei preso altri tre turni di squalifica”.