Reggina-Salernitana, Stavropoulos: “Importante non subire gol”

Anche il difensore greco Dimitrios Stavropoulos alla fine della gara tra Reggina e Salernitana è intervenuto in sala stampa per commentare il match. “Per noi è importante non subire gol, mi hanno insegnato che quando non si segna la cosa più importante è non prendere reti. Il lavoro di gruppo è importante per non subire, parte soprattutto dagli attaccanti: è tutto la squadra che lavora per raggiungere l’obiettivo”.