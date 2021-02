Reggina, la prima di Edera: talento pronto a sbocciare

Prima apparizione con la maglia amaranto per Simone Edera. L’esterno ex Torino, impiegato fin dal 1’, si è rivelato importantissimo per la squadra di mister Baroni. Si fa notare fin dai primi minuti di gioco, prima con un passaggio a Mènèz, che poteva valere il potenziale vantaggio, e poi calciando fuori un pallone a pochi passi dalla porta difesa da Belec. Si dimostra prezioso anche in fase difensiva, chiudendo bene le offensive granata in diverse circostanze, mostrando tanta voglia di fare bene e di sacrificarsi per la squadra. Esordio più che soddisfacente per il talento amaranto, che lascia intravedere ampi margini di crescita, soprattutto se si considera che Edera è arrivato a Reggio sabato pomeriggio, a sole 48 ore dal match contro la Salernitana.

Santo Nicolò