Reggina, Menez sul lancio della maglia: “Era solo nervosismo”

Un momento di nervosismo, a causa della mancata vittoria. Cosi Jeremy Menez su Instagram, in merito agli scatti successivi alla sostituzione con Bellomo, nel finale di Reggina-Salernitana.

Ad un tifoso che gli ha fatto notare come ad alcuni il gesto non sia piaciuto, il fantasista francese ha risposto testualmente. “…rispondo una volta era solo il nervosismo di non vincere questa partita dominata quindi non confondere le cose 💪💪”.

Capitolo chiuso, è il momento di guardare avanti. Per quanto ci riguarda, ribadiamo la nostra convinzione che da parte del numero 7 amaranto non ci fosse alcuna intenzione di mancare di rispetto a chicchessia. Allo stesso modo, per il futuro, consigliamo nuovamente un pizzico di attenzione in più, quando si tratta della maglia amaranto. Ci sarebbe anche da rispondere a chi passa il tempo cercando di sporcare l’opinione altrui (triste ed agghiacciante, quando il tutto proviene da altri colleghi), ma sinceramente non ne vale la pena.

