Reggina, esordio da combattente per Adriano Montalto

Tra le note più positive della prova messa in mostra dalla Reggina al Granillo contro al Salernitana c’è sicuramente l’ottimo impatto dei nuovi arrivati, tra cui Adriano Montalto. Il numero 30 amaranto è un gran combattente e lo dimostra lottando su ogni pallone, rimanendo costantemente nel vivo del gioco, spesso spalle alla porta nel tentativo di servire i compagni e far salire la squadra.

Montalto prova ad affacciarsi alla porta di Belec prima al ’12 con una conclusione dalla distanza che termina ampiamente sul fondo e successivamente al 77’ con un debole colpo di testa sul traversone di Edera, neutralizzato agevolmente dall’estremo difensore avversario. L’occasione più clamorosa però è sicuramente al 62’ del secondo tempo: un’evidente trattenuta in area di rigore da parte di Bogdan non concede all’attaccante ex Bari di spingere in rete il perfetto cross rasoterra di Folorunsho. Clamorosa nell’episodio la svista dell’arbitro Abisso che non concede il rigore alla Reggina. Appuntamento con il primo goal in amaranto dunque rimandato per Montalto, che esce dal campo al minuto 88’ per far spazio a Denis, dopo una brillante prestazione alla sua prima gara ufficiale in maglia Reggina.

Santo Romeo