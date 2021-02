Reggina, Crimi Ã¨ giÃ  leader in mezzo al campo

Prestazione convincente quella fornita da Marco Crimi. Tanta corsa e sostanza, capacità naturale in fase di interdizione come. Il centrocampista schierato mediano, insieme a Bianchi, nel 4-2-3-1 di Marco Baroni, non lascia passare una mosca per vie centrali, non soffrendo l’inferiorità numerica dovuta al modulo tattico. Nonostante Crimi vesta la divisa amaranto solo da pochi giorni, si è dimostrato dentro al sistema amaranto fin dalle prime battute di gioco. In mezzo al campo detta legge; più in fase difensiva che in fase offensiva: fondamentale nel fronteggiare le offensive dei campani, alza una vera e propria muraglia nella metà campo amaranto.

Santo Nicolò