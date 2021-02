Dall’ottimo esordio dei nuovi al disastro arbitrale: le ”cinque veritÃ ” di Reggina-Salernitana

Dall’ottimo esordio dei nuovi al disastro arbitrale: le ”cinque verità” di Reggina-Salernitana secondo RNP:

✅A TESTA ALTA- Ordinati, attenti e propositivi. La Reggina vista ieri con la Salernitana è piaciuta sotto questi (ed altri) punti di vista, che le hanno permesso di chiudere i novanta minuti con un risultato positivo che sta addirittura stretto per quanto visto. Una gara in cui il divario tra le due squadre (di 16 punti) non si è neppure avvertito minimamente (così come gli attacchi degli ospiti), a fronte di una mentalità rinnovata e con il principio di fare la partita e non attendere, con abnegazione e contezza dei propri mezzi…

✅DISASTRO DI ABISSO E CO.- Flop totale. Tra i protagonisti di Reggina-Salernitana vi è sicuramente Rosario Abisso e la sua terna arbitrale. Arbitraggio disastroso da parte del fischietto palermitano, le cui decisioni errate hanno scaturito una serie di episodi che avrebbero potuto cambiare l’esito dell’incontro. Dal pugno di Gondo a Cionek al (mancato) fuorigioco dello stesso attaccante campano dal quale è scaturito il calcio di rigore parato da Nicolas, passando per un altro penalty, questa volta non concesso ed in favore degli amaranto, in seguito all’evidentissima trattenuta di Bogdan su Montalto. Ed in questi ultimi due casi, è da sottolineare come le maggiori responsabilità vadano attribuite soprattutto ai guardalinee, entrambi in posizione per giudicare i due episodi.

✅UN UNICO VOLTO- Squadra solida e ben organizzata, nonostante non fosse del tutto composta dai ”titolarissimi” visti finora. Che la Reggina avrebbe dovuto far fronte a diverse assenze tra infortuni e squalifiche lo si sapeva già, ma ciò che ha colpito è stata l’intensità, il rendimento e soprattutto la risposta della squadra nonostante le ultime assenze giunte a distanza ravvicinata dal calcio d’inizio. Nonostante lo spostamento di qualche pedina, il debutto dei nuovi arrivati e l’assenza di quattro calciatori abituati a scendere in campo dal 1′ (Di Chiara, Crisetig, Delprato e Situm), Baroni è riuscito con merito a trovare la quadra e ben figurare…

✅L’OTTIMO INGRESSO DEI NUOVI- Baroni aveva già annunciato l’impiego dei vari Crimi, Edera e Montalto, tra coloro i quali sono giunti per ultimi in riva allo Stretto sino alla vigilia del match. Pochi giorni e, soprattutto, pochi allenamenti, però, sono bastati ai tre sopracitati per integrarsi e trovare affinità con il gruppo. Molto positive le loro prestazioni, perlopiù in ruoli in cui gli amaranto avevano mostrato carenze di uomini e, a tratti, anche qualitative.

✅I GUANTONI DI NCIOLAS SULL’ERRORE ARBITRALE- Salvare un risultato in bilico dopo aver appena subito un torto arbitrale. Lo ha fatto il portiere amaranto Nicolas, che al rigore calciato da Djuric ha abbassato la saracinesca con un intervento provvidenziale in allungo. E’, senza se e senza ma, la sua parata più importante da quando è a Reggio Calabria, per una respinta che sa di riscatto…