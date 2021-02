Il punto sulla Serie B: continua il dominio Empoli, solo gli azzurri e il Chievo vincono tra le primeÂ 

Ventesimo turno di Serie B insolito, con tanti pareggi e pochissimi cambi all’interno della classifica. Inaugura la giornata l’anticipo tra Vicenza e Venezia, i due club veneti non vanno oltre lo 0-0. Una delle poche vittoria di questa giornata è quella del Cosenza, che il colpaccio in casa dell’Entella e si allontanano dalla zona play-out, nonostante siano la squadra con meno vittorie del campionato (3). Continua a macinare punti l’Empoli, che batte il Frosinone in casa; menzione d’onore per Leonardo Mancuso, che con il gol realizzato contro i ciociari raggiunge Coda in vetta alla classifica marcatori. Pareggiano Pordenone e Lecce, sfortunati i ramarri, orfani tra l’altro di Diaw (neoacquisto del Monza), che subiscono il gol in occasione dell’unico tiro nello specchio da parte dei salentini. Continua il periodo negativo del Brescia (0 punti nelle ultime 4 partite), che con la sconfitta in casa dell’Ascoli compie l’ennesimo passo falso; ne giovano i bianconeri, che accumulano punti importanti alla ricerca della salvezza. Periodo buio anche per la Reggiana, 3 punti nelle ultime 5 partite (peggior media insieme al Brescia), che perde in casa del Pisa; ne approfittano i toscani, che si portano vicinissimi alla zona play-off. Vittoria importante per il Chievo, che con la vittoria con il Pescara, si ritrovano ad un passo dal podio. Pareggio tra SPAL e Monza, che non fa bene a nessuna delle due compagini, che non prendono punti sulle altre pretendenti e anzi ne perdono a favore del Chievo; Mattia Valoti diventa (insieme a Coda e Forte) il giocatore con più gol siglati all’interno delle mura amiche. Pareggiano anche Cittadella e Cremonese, con i veneti che riacciuffano la squadra di Cremona negli ultimi minuti di gioco. Chiude la giornata di Serie B, il Monday Night tra Reggina e Salernitana finito a reti bianche, con i granata che recriminano un rigore fallito da Djuric e gli amaranto che ne recriminano uno non assegnato su una trattenuta solare ai danni di Montalto.

Santo Nicolò