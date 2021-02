[FOTO] Reggina: la gara di Menez, dal gol sfiorato alla rabbia finale

Subito due spunti importanti, con una percussione brillante che lo ha portato a sfiorare il gol con un destro di poco fuori. La gara di Jeremy Menez è stata un continuo alternarsi di momenti: quando il talento del francese si accende per la Salernitana sono patemi, quando si spegne la lampadina ne risente tutta la Reggina.

Nelle foto a corredo dell’articolo, con encomiabile prontezza, il nostro Maurizio Laganà immortala un gesto di stizza di Jeremy Menez al momento della sua sostituzione. Il calciatore, visibilmente adirato, toglie la maglia indossata fino a quel momento e la lancia con violenza contro la panchina: un evidente gesto di stizza, tra gli occhi attoniti dei compagni e non solo.

Probabilmente nessuna protesta e nemmeno una mancanza di rispetto verso la Reggina, la squadra, lo staff tecnico o i tifosi, ma solo un modo per per sfogare la propria insoddisfazione. Un giocatore con le sue qualità, probabilmente, vorrebbe essere maggiormente decisivo in campo, assicurando un contributo importante alla Reggina. In un momento così importante della stagione tuttavia, è consigliabile riuscire a tenere i nervi saldi, specie quando di mezzo c’è una maglia che ha 105 anni di storia, e da queste parti è considerata un autentico simbolo. Fatta salva la buona fede, per il futuro suggeriamo più attenzione…