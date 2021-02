FLOP di Reggina-Salernitana: clamorosi gli errori dell’arbitro Abisso

La palma del peggiore in campo in questo posticipo del lunedì, se la guadagna il signor Rosario Abisso, arbitro della gara che incide pesantemente sul risultato.

Sono tre le situazioni quasi “Macroscopiche” nelle quali è evidente l’errore arbitrale.

La prima è sullo scadere della prima frazione di gara, in un corpo a corpo tra Cionek e Gondo al centro dell’area reggina. Nella circostanza, l’attaccante salernitano, sembrerebbe sferrare un vero e proprio gancio al volto del difensore amaranto. Giallo per l’attaccante, per cui l’arbitro avrà interpretato come una semplice sbracciata, quello che dal replay sembra essere invece qualcosa di più.

La seconda riguarda il rigore assegnato ai campani, con Gondo, sempre lui, che subisce il fallo di Nicolas, ma che sul lancio parte in evidente fuorigioco.

Terza ed ultima, anche la più clamorosa, non vede un evidentissima trattenuta su Montalto, tirato in modo evidente dalla maglia non riuscendo ad arrivare alla deviazione a pochi centimetri dalla linea di porta.

Molto male, anche in virtù del fatto che trattasi di un arbitro che dovrebbe essere di categoria superiore, sicuramente non aiutato nella serata dagli assistenti.

Giuseppe Canale