Reggina, l’organico amaranto dopo il calciomercato invernale

In attesa di chiudere per il ritorno in patria di Nikola Vasic, l’organico amaranto conta su 31 calciatori, undici dei quali approdati in riva allo Stretto nel corso del calciomercato invernale.

Capitolo scadenze contrattuali. Con Crimi, è salito a quindici il numero di giocatori che hanno un contratto fino al 2022 (compreso Rolando, passato al Bari in prestito). Bianchi e Nicolas invece, restano gli unici in scadenza tra cinque mesi. Altri due anni e mezzo di contratto, per cinque elementi: si tratta di Cionek, Faty, Marcucci (rimasto di proprietà della Reggina, anche se la Virtus Entella vanta un’opzione di riscatto sul prestito biennale), Menez e Vasic.

Di seguito, il riepilogo generale dell’organico a disposizione di Baroni.

PORTIERI

Enrico Guarna. Età: 35. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Nicolas David Andrade. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Alessandro Plizzari. Età: 20. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Milan).

DIFENSORI

Thiago Cionek. Età: 34. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Christian Dalle Mura. Età: 18. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dalla Fiorentina).

Gianluca Di Chiara. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022 (prestito biennale dal Perugia).

Daniele Gasparetto. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Enrico Delprato. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dall’Atalanta).

Ivan Lakicevic. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Giuseppe Loiacono. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Marco Rossi. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Dimitrios Stravopoulos. Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2022.

CENTROCAMPISTI

Nicola Bellomo. Età: 29. Scadenza di contratto: 30.6.2022.

Nicolò Bianchi. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Luca Chierico.Età: 19. Scadenza contratto: 30.6.2021 (in prestito dal Genoa).

Marco Crimi. Età: 30. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Lorenzo Crisetig. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Simone Edera. Età: 24. Scadenza contratto: 30.6.2021 (in prestito dal Torino).

Ricardo Faty. Età: 34: Scadenza contratto: 30.6.2023.

Michael Folorunsho. Età: 22. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Napoli).

Michael Kingsley. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Bologna).

Daniele Liotti. Età: 26. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Claudiu Micovschi. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Genoa).ù

Rigoberto Rivas. Età: 21: Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dall’Inter).

Mario Situm. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2023.

ATTACCANTI

German Denis. Età: 39. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Jeremy Menez. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2023.

Adriano Montalto. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Orji Okwonkwo. Età: 23. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Bologna).

Elia Petrelli: Età: 19. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Genoa).

Nikola Vasic. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2023.