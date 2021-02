Reggina, ultimo giorno di mercato: il punto sulle entrate e sulle uscite

Alle ore 20 di questa sera, il calciomercato invernale suonerà il gong ed andrà agli archivi. La Reggina si presenta al rush finale dopo aver perfezionato 8 acquisti e 6 cessioni, ma ancora manca qualcosa.

ENTRATE- L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Baroni un altro jolly offensivo ed un centrocampista centrale. Taibi è a Milano, dove aspetta una risposta definitiva da Orji Okwonwko: da qualche giorno c’è l’accordo col Bologna per il prestito dell’ala destra nigeriana, adattabile anche come punta, ma il calciatore continua a prendere tempo, in quanto spera in una offerta proveniente dalla serie A. Entro le 14, si giungerà finalmente ad un epilogo. In caso di fumata nera, la Reggina potrebbe tornare su Antonio Di Gaudio: l’ala sinistra del Verona, anch’esso utilizzabile all’occorrenza come “falso nueve”, è nel mirino anche del Chievo, ma preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo al club dello Stretto, anziché un prestito di sei mesi ai clivensi. Dead line, anche per Michele Rocca: il Foggia vorrebbe monetizzare sulla cessione del centrocampista offensivo ex Sampdoria, ma gli amaranto, forti del fatto che il classe ’96 è in scadenza di contratto, spingono per un affare a costo zero. Contrariamente a quanto succederà qualora il “no” di Okwonkwo diventasse definitivo, in caso di mancato arrivo di Rocca la Reggina potrebbe anche decidere di non cercare un pari ruolo, lasciando così inalterata la batteria dei centrocampisti centrali.

USCITE-Uscito dalla lista partenti Bellomo, i nomi restano quelli di Alessandro Farroni, Marco Rossi, Daniele Gasparetto, Nikola Vasic e Gabriel Charpentier. Così come riporta l’edizione odierna di Gazzetta del Sud, Farroni è vicino al prestito alla Juve Stabia, mentre Rossi ha fatto sapere al club che per un trasferimento a titolo definitivo prenderebbe in considerazione solo Catania (gli etenei sono interessati, ma prima devono piazzare un difensore over). Su Gasparetto, oltre alla Sambendettese ci sono anche Imolese, Ravenna e Livorno. Vasic è sempre pronto al ritorno in Svezia, ma il sopracitato Catania oggi farà un ultimissimo tentativo per avere in prestito il centravanti. Resta in bilico Charpentier, il quale tornerebbe sicuramente al Genoa in caso di arrivo di Okwonkwo.