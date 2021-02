Reggina, Taibi: ”Aspettiamo le uscite di Rossi e Gasparetto. Ora in corsa per la salvezza”

Le parole del ds amaranto in diretta tv a poche ore dalla fine del mercato

Siamo alle battute finali della sessione invernale di calciomercato, che si chiuderà alle ore 20 di questa sera. A Milano, ad operare circa le ultime trattative in entrata e in uscita, anche il ds amaranto Massimo Taibi, che ai microfoni di Sportitalia ha parlato del mercato di riparazione della Reggina.

”Abbiamo fatto fatto un mercato importante – ha detto Taibi – seguendo le direttive del nostro allenatore che ci ha indicato dei profili che siamo riusciti a concretizzare accontentandolo. Adesso aspettiamo le due uscite di Rossi e Gasparetto, sperando che i ragazzi si convincano che qui non hanno spazio. Hanno già declinato 4-5 offerte, spero che accettino perché ci mancano solo queste due uscite”.

Su Toscano e Baroni- ”Sono due bravi allenatori, ma hanno idee di gioco diverse. Abbiamo fatto un mercato in funzione al tipo di gioco del nuovo tecnico. Abbiamo preso giocatori importanti che ci ha chiesto il mister, speriamo di metterci in corsa per raggiungere la salvezza”.

Poi un tratto su Charpentier, rientrato al Genoa ma in orbita Ascoli: ”Dispiace molto per lui, è stato sfortunatissimo”.