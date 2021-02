Reggina-Salernitana: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Comincia questa sera alle 21 il girone di ritorno della Serie Bkt per la Reggina, che al Granillo ospita la Salernitana. Trentanove i precedenti ufficiali in Calabria: 18 successi per la Reggina, 15 pareggi e solo 6 vittorie per i salernitani. Positivo per gli amaranto anche il dato che emerge dalle sei sfide tecniche ufficiali tra i due allenatori Marco Baroni e Fabrizio Castori, tutte giocate in Serie B: 4 vittorie per Baroni, 2 pareggi e solo un successo per l’attuale tecnico della Salernitana. Gli amaranto cercano la vittoria per non sprofondare nelle zone basse della classifica, la Salernitana per certificare l’uscita dalla crisi delle ultime settimane e bissare il successo contro il Pescara.

Probabile formazione Reggina

Assenze pesanti per mister Baroni, che deve fare i conti con le squalifiche di Crisetig e Di Chiara, ma che potrà fare affidamento sui nuovi arrivi in casa amaranto. Nicolas tra i pali, con Lakicevic confermato a destra e Liotti sulla corsia opposta. Folorunsho dovrebbe essere spostato sulla mediana per rimpiazzare lo squalificato Crisetig, affiancato da uno tra Bianchi e il neoacquisto Crimi. Salgono le quotazioni di Montalto ed Edera in attacco dal 1’ minuto e pronti ad esordire, con Menez e Bellomo (in ballottaggio con Micovschi) a completare l’attacco amaranto.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Bianchi, Folorunsho; Edera, Menez, Bellomo, Montalto. All. Baroni

Probabile formazione Salernitana

3-5-2 come modulo di riferimento per mister Castori, che dovrà rinunciare a Casasola per squalifica ma che potrà contare nuovamente su Dziczek e Anderson. Davanti a Belec fiducia al blocco difensivo schierato contro il Pescara formato da Bogdan, Gyombér e Mantovani. Di Tacchio in cabina di regia, affiancato a centrocampo da Coulibaly e Capezzi. Kupisz sostituirà Casasola sulla corsia di destra, mentre si contendono la maglia da titolare sulla fascia opposta Lopez e Cicerelli, con quest’ultimo in vantaggio. Dovrebbe essere confermato invece il tandem d’attacco Gondo-Djurić, con Tutino pronto a subentrare a gara in corso.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. All. Castori

Reggina-Salernitana, pronostico

Relativamente al pronostico della gara, la Reggina di mister Baroni parte favorita per i bookmakers, con la vittoria quotata tra i 2,15 e 2,20(quota Sisal/Eurobet) “contro” i 3,50/3,55(quota Sisal/Eurobet) per la Salernitana; tra i 3,05/3,10(Sisal/Eurobet) il pareggio, risultato del match d’andata. Molto probabile che ambedue le squadre vadano in rete, considerando la quota “GOL” a 1,80(Eurobet); quota del “GOL” che si concilia perfettamente con il “MULTIGOL 1-3” a 1,38(Eurobet).

Reggina-Salernitana dove vederla in Tv o streaming

Fischio d'inizio alle ore 21 della gara tra Reggina e Frosinone. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

