Reggina-Salernitana 0-0: il tabellino del match

La palma del peggiore in campo in questo posticipo del lunedì, se la guadagna il signor Rosario Abisso, arbitro della gara che incide pesantemente sul risultato. Sono tre le situazioni quasi “Macroscopiche” nelle quali è...

Anche il difensore greco Dimitrios Stavropoulos alla fine della gara tra Reggina e Salernitana è intervenuto in sala stampa per commentare il match. “Per noi è importante non subire gol, mi hanno insegnato che quando non si...