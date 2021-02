Reggina-Salernitana, formazioni ufficiali: Crimi, Edera e Montalto dal 1′

Subito in campo i tre calciatori arrivati a Reggio negli ultimi giorni

Mister Baroni manda subito in campo tre degli ultimi arrivati dal mercato di gennaio: a metà campo Crimi affiancherà Bianchi, data la squalifica di Crisetig; Edera giocherà esterno alto a destra, con Folorunsho e Menez a completare il trio a supporto dell’unica punta, la quale sarà Montalto, altro nuovo arrivato. In difesa Loiacono schierato a destra al posto dell’altro squalificato, Di Chiara; torna dal 1′ Stavropoulos, in coppia con Cionek. Tra i pali il recuperato Nicolas.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bianchi, Crimi; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Faty, Micovschi, Bellomo, Denis. Allenatore: Baroni.

Salernitana (3-5-2): Belec, Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. A disposizione: Adamonis, Sanasi, Schiavone, Tutino, Aya, Anderson, Durmisi, Dziczek, Kiyine, Veseli. Allenatore: Castori.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Enrico Caliari di Legnago e Alessandro Cipressa di Lecce). IV ufficiale: Ivano Pezzuto di Lecce.