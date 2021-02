Reggina-Salernitana, Castori: “Buona prestazione della squadra, dispiace non aver segnato su rigore”

Il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori, al termine della partita pareggiata al Granillo contro la Reggina, ha commentato così i novanta minuti di Reggio. “Io sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Alcuni infortuni a freddo ci hanno condizionato, la squadra aveva bisogno di assestarsi in campo. La Reggina è partita forte, ha giocatori di qualità e ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo siamo usciti noi alla grande, giocando con intensità e velocità, alla fine è stata una gara molto combattuta, abbiamo cercato la vittoria che non è arrivata ma sono contento per la gara della squadra. Resta un poco l’ amaro in bocca, dispiace non aver fatto gol su rigore perché avrebbe cambiato la partita. Accettiamo il pareggio perché anche la Reggina ha avuto le sue occasioni, ha giocatori di qualità”.