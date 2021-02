Reggina-Salernitana, Baroni: “Anche oggi creato occasioni nitide, rigore su Montalto sotto gli occhi di tutti”

Finisce in pareggio la sfida tra Reggina e Salernitana. Il tecnico degli amaranto Marco Baroni a fine partita commenta così la sfida del Granillo. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Reggina:

“Sul rigore non dato credo sia sotto gli occhi di tutti, però purtroppo c’è poco da commentare, dubbi sul rigore loro. Detto questo – prosegue Baroni – purtroppo sapevamo che giocare contro questa squadra non è facile, perché alza tanto la palla, rompe tantissimo l’azione, ma secondo me siamo stati anche molto bravi abbiamo creato 3-4 azioni nitide. Avevamo alcune defezioni, specie a destra: sono soddisfatto della prestazione, perché credo che questa squadra ha dei margini di miglioramenti. Adesso usufruiremo anche di questi ragazzi nuovi che ci daranno una mano, per avere maggiori soluzioni anche in gara in corso”.

Le occasioni della Salernitana

“Le loro azioni sono nate tutte su situazioni in cui abbiamo perso palla, avevo detto di non andare centralmente palla al piede e invece abbiamo rischiato in alcune occasioni. Salernitana sfrutta molto la fisicità di Djuric con le palle alte, e lo fa benissimo. Noi è chiaro che potevamo sfruttare molto meglio alcune circostanze, ma è anche vero che non avevamo ingresso dei terzini e ci è mancato qualcosa dal punto di vista del gioco. Menez deve avere voglia di fare gol, lui può fare gol e deve fare gol. Crimi è arrivato ieri in nottata, Edera ci ha fatto vedere quello che potrà fare. Con nuovi innesti ci sarà possibilità di fare bene, di avere alternative.- ha detto ancora Baroni – Ci sono calciatori che hanno caratteristiche diverse a quelli che sono in campo, adesso con i nuovi arrivi ci sono calciatori molto simili quindi ci offre possibilità di mantenere lo stesso gioco, stessa identità che è quella che noi stiamo cercando sia nel primo che nel secondo tempo. Se vogliamo stare il più possibile nella metà campo avversaria abbiamo bisogno di spendere energie e intensità”.

Situazione infortunati

“Delprato non era nelle condizioni di giocare, non l’ho voluto rischiare. Non voglio perdere giocatori a lungo, come ho già detto. Situm dopo la partita a Frosinone ha avuto un risentimento muscolare e si è fermato mentre Lakicevic venerdì ha avuto uno scontro in allenamento ed ha una distorsione alla caviglia. Spero di recuperare anche lui con il Pescara” ha concluso Baroni.