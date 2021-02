Mercato Reggina: si complica la trattativa per Rocca

Potrebbe non concludersi positivamente la trattativa tra Reggina e Foggia per portare Michele Rocca alla corte di Baroni. Per liberare il centrocampista, infatti, la società pugliese così come riporta l’edizione online di Gazzetta del Sud, chiederebbe un indennizzo che la società amaranto non sarebbe disposta a pagare anche perché il calciatore è in scadenza di contratto a giugno.

Dunque a poche ore dalla chiusura del calciomercato la trattativa vive un momento di stasi, e potrebbe risolversi in un senso o nell’altro a ridosso dello stop finale alle trattative, anche se al momento sembra essere complicata.