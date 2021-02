Reggina, il riepilogo di tutti i movimenti di mercato. Undici nuovi arrivi

Sono 19 le operazioni di mercato compiute dalla Reggina in questa sessione invernale. Le ultime quelle messe a segno oggi con gli arrivi di Okwonkwo, Kingsley e Chierico e le cessioni di Farroni e Charpentier. Undici gli acquisti per gli amaranto. Questo il riepilogo completo di tutti i movimenti:

ACQUISTI: Micovski Claudiu (c, titolo temporaneo Genoa CFC), Ivan Lakicevic (d, svincolato), Christian Dalle Mura (d, titolo temporaneo ACF Fiorentina), Adriano Montalto (a, S.S. Calcio Bari), Nicolas Andrade (p, Udinese Calcio), Marco Crimi (c, Virtus Entella), Simone Edera (a, titolo temporaneo Torino FC), Elia Petrelli (a, titolo temporaneo Genoa FC), Orji Okwonkwo (a, titolo temporaneo Bologna FC), Michael Kingsley (c, titolo temporaneo Bologna FC), Luca Chierico (c, titolo temporaneo CFC Genoa)

CESSIONI: Lorenzo Peli (d, fine prestito Atalanta Bergamasca Calcio), Kyle Lafferty (a, risoluzione), Hachim Mastour (c, titolo temporaneo Carpi FC), Gabriele Rolando (d, titolo temporaneo S.S. Calcio Bari), Francesco De Rose (c, Palermo Calcio), Andrea Marcucci (c, titolo temporaneo Virtus Entella), Alessandro Farroni (p, titolo temporaneo S.S.Juve Stabia), Gabriel Charpentier (a, Ascoli Calcio).