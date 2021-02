Reggina, piove sul bagnato: Lakicevic verso il forfait. Dalle Mura e Stavropoulos per una maglia

Reggina senza pace. Situm e Micovschi non sono gli unici giocatori in dubbio per stasera. Da quanto apprende la nostra redazione, infatti, anche l’esterno destro difensivo Ivan Lakicevic si sarebbe infortunato e potrebbe non essere disponibile per la gara contro la Salernitana. La sua presenza è in forte dubbio, lo staff medico valuterà le condizioni del calciatore fino all’ultimo minuto. Anche questa, se dovesse essere confermata, sarebbe un’assenza molto pesante che andrebbe ad aggiungersi a quelle di Delprato, Rivas, Crisetig e Di Chiara (questi ultimi squalificati) e quelle probabili di Situm e Micovschi.

Reggina, le soluzioni in difesa

Adesso Marco Baroni dovrà trovare le giuste soluzioni per sopperire alle assenze di Delprato e Lakicevic, entrambi esterni bassi a destra. Probabilmente sarà il capitano Giuseppe Loiacono ad essere schierato in quella posizione con l’inserimento al centro di uno tra Stavropoulos e Dalle Mura (sarebbe un debutto) a far coppia con Cionek. Sulla sinistra difensiva spazio a Liotti che sostituirà Di Chiara.

v.i.