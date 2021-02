Reggina in emergenza: out sia Situm che Micovschi. Pronti Edera e Bellomo

Lo aveva fatto intendere il tecnico della Reggina Marco Baroni alla vigilia: alcuni calciatori non erano in perfetta forma. E, purtroppo, sembra essere proprio così. Da quanto raccolto dalla redazione di Reggionelpallone, la Reggina per il match di questa sera dovrà probabilmente fare a meno di due esterni offensivi: Mario Situm e Claudiu Micovschi. Entrambi avrebbero accusato dei problemi muscolari e la loro assenza nel match contro la Salernitana e praticamente certa anche se la società amaranto non ha comunicato nulla in merito.

Le soluzioni di Baroni

Se fossero confermati i due forfait, le scelte di Baroni per il reparto offensivo sarebbero molto praticamente forzare e limitate ai soli calciatori a disposizione per quelle posizioni. Possibile, a questo punto, il ritorno di Nicola Bellomo tra i titolari: il fantasista barese, dopo alcune partite in panchina, ritroverebbe il campo dal primo minuto sicuramente con la voglia di fare bene e ripagare la fiducia del tecnico e della società. Quasi scontato anche il debutto nell’undici titolare di Simone Edera, giovane talento arrivato sabato dal Torino. Bellomo-Edera e Menez dovrebbero comporre il terzetto alle spalle dell’unica punta, Adriano Montalto, anche lui al debutto.