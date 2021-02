Mercato Reggina: Charpentier torna al Genoa, in amaranto arriva Chierico

Ultime ore di mercato frenetiche per la Reggina che dopo l’arrivo di Okwonkwo e la cessione in prestito di Farroni ella Juve Stabia, conclude una doppia operazione: come scrive l’edizione online di Gazzetta del Sud, Gabriel Charpentier, lascia Reggio dopo soli 5 mesi e torna al Genoa. Sempre con la società ligure la Reggina chiude l’arrivo in amaranto del figlio d’arte Luca Chierico, mediano di 19 anni che giunge in Calabria in prestito. Le operazioni di mercato potrebbero non essere finite qui per la Reggina.