Ancora una arrivo in amaranto. La Reggina ha definito con il Bologna il prestito del centrocampista Michael Kingsley, 21 anni. Mediano ma capace di agire anche in posizioni più avanzate, Kingsley nonostante la giovane età ha già collezionato 35 presenze (ed 1 gol) in serie B con Perugia e Cremonese (parte della stagione con Baroni in panchina).

v.i.