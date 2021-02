Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” di Reggio Calabria tra Reggina e Salernitana, valevole per la 20^ giornata del campionato di Serie B (la prima del girone di ritorno), con fischio d’inizio alle ore 21.00.

* Per aggiornare il LIVE di REGGINA-SALERNITANA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

REGGINA-SALERNITANA

Ore 20-25- in campo anche il resto della squadra amaranto: warm-up in corso

ore 20:20- portieri in campo per il riscaldamento insieme al preparatore Guido

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bianchi, Crimi; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Faty, Micovschi, Bellomo, Denis. Allenatore: Baroni.

Salernitana (3-5-2): Belec, Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. A disposizione: Adamonis, Sanasi, Schiavone, Tutino, Aya, Anderson, Durmisi, Dziczek, Kiyine, Veseli. Allenatore: Castori.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Enrico Caliari di Legnago e Alessandro Cipressa di Lecce). IV ufficiale: Ivano Pezzuto di Lecce.

PRE-GARA

La Reggina per ritrovare un successo che manca da un mese e due giorni (sarebbe il primo del 2021), la Salernitana per dare continuità alla vittoria contro il Pescara e restare agganciata alle zone alte della classifica. Situazioni di classifica completamente diverse per le due squadre, quest’oggi in campo nella prima giornata del girone di ritorno. Ben sedici le lunghezze che dividono gli amaranto (16esimi a quota 18 punti) dai granata (attualmente al sesto posto a quota 34). Baroni contro Castori, per una sfida tutta da vivere e totalmente diversa da quella vista nel girone d’andata. Quello di questa sera, intanto, sarà il 40° incrocio in Calabria. Nei trentanove precedenti, il bilancio è di 18 successi della Reggina, 15 pareggi e solo 6 vittorie della Salernitana.

IL CAMMINO

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t), Pisa (1-2,c), Monza (1-0,t), Brescia (2-1,c), Chievo (3-0,t), Venezia (1-2,c), Cittadella (1-3,c), Vicenza (1-1,t), Reggiana (0-1,t), Cremonese (1-0,c), Ascoli (2-1,t), Lecce (0-1,c), Frosinone (1-1,t)

Salernitana: Reggina (1-1,c), Chievo (1-2,t), Pisa (4-1,c), Vicenza (1-1,t), Ascoli (1-0,c), Reggiana (3-0,c), Spal (2-0,t), Cremonese (2-1,c), Cosenza 0-1,t), Cittadella (1-0,c), Brescia (3-1,t), Lecce (1-1,c), Frosinone (0-0,t), Entella (2-1,c), Venezia (1-2,t), Monza (3-0,t), Pordenone (0-2,c), Empoli (5-0,t), Pescara (2-0,c)

QUI REGGINA- In casa amaranto, il bilancio al giro di boa non può essere positivo visto lo scarso bottino ed i grossi limiti di una squadra che ha dimostrato di durare soltanto (i primi) 45′. L’altro aspetto che ha penalizzato gli amaranto riguarda gli infortuni, un tasto dolente con il quale Baroni dovrà convivere anche in virtù della sfida di questa sera. Oltre agli squalificati Crisetig e Di Chiara, Baroni dovrà fare a meno dell’infortunato Charpentier e, molto probabilmente (vista la mancata diramazione dei convocati), anche dei vari Micovschi, Situm, Lakicevic, Delprato e Rivas, mentre i vari Gasparetto, Rossi e Vasic non dovrebbero prendervi parte in quanto fuori dal progetto tecnico.

QUI SALERNITANA- Viaggia su linee totalmente diverse la squadra di Castori, che con un’eventule vittoria balzerebbe al secondo posto a quattro lunghezze dalla capolista Empoli. Tra le sorprese di questo campionato, i granata arrivano alla sfida del ”Granillo” senza lo squalificato Casasola, mentre i vari Dziczek e André Anderson hanno scontato il turno di stop. Convocati per la trasferta reggina tutti i nuovi arrivati, da Coulibaly a Durmisi, passando per Kiyine e Sy. Assenti l’infortunato Lombardi, il portiere Micai (fuori lista), Barone e Antonucci (non convocati per scelta tecnica con quest’ultimo verso la cessione.

L’ARBITRAGGIO- A dirigere la gara sarà il signor Rosario Abisso della sezione Aia di Palermo, il quale sarà coadiuvato dai signori Caliari e Cipressa, mentre il quarto ufficiale sarà Pezzuto. Primo incrocio tra il fischietto siciliano e la prima squadra amaranto, seppur i colori di Reggio Calabria non siano nuovi ad Abisso, il quale ha diretto, invece, ben cinque gare della Primavera (calabresi sempre vittoriosi). Otto, invece, i precedenti con i granata: il bilancio per i campani è di cinque sconfitte, due pareggi ed una sola vittoria.