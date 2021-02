I TOP di Reggina-Salernitana: Nicolas decisivo, Edera pimpante, da Crimi tanta sostanza

Solo un’ora dopo la chiusura del mercato, che ha portato nuova linfa in casa Reggina, e gli uomini di mister Baroni si trovano al cospetto di una delle prime della classe, la Salernitana di Castori.

Partita non bellissima, perdere per la Reggina sarebbe pericoloso e la tensione è palpabile tra gli amaranto, ma la squadra interpreta la gara al meglio e con grande determinazione.

Tra i migliori in campo 3 dei nuovi innesti provenienti dalla finestra di mercato appena concluso: Nicolas, Crimi ed Edera.

Nicolas salva il risultato parando il rigore a Djuric, battezzando l’angolo giusto. Per il resto ordinaria amministrazione, ma si percepisce la tranquillità che è riuscito a dare al reparto. Finalmente “Abemus portiere”

Marco Crimi arrivato da poche ore, riesce a dare sostanza al centrocampo amaranto, riuscendo a non far rimpiangere l’assenza di Crisetig. Ottima la sua gara specie in fase d’interdizione. Spezza spesso sul nascere le ripartenze dei campani, porta parecchia solidità al reparto. Ottimo inserimento.

Simone Edera è il colpo del mercato invernale. Il ragazzo è di un’altra categoria e si vede. La partenza è scoppiettante e su quella fascia comanda. Clamorosa l’occasione capitata sul suo sinistro al decimo del primo tempo, a pochi metri dalla porta. Nella circostanza sbaglia una facile opportunità calciando alto. Resta comunque un’ottima prestazione anche in virtù del fatto che il ragazzo è arrivato a Reggio solo sabato pomeriggio.

Giuseppe Canale