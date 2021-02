Basket, Pallacanestro Viola ancora sconfitta: al PalaCalafiore vince Molfetta

Arriva ancora una sconfitta per la Pallacanestro Viola che, orfana ancora di Mascherpa alle prese con uno stiramento al polpaccio, cede il passo alla Pavimaro Molfetta fra le mura amiche del PalaCalafiore. Terminerà 58-72 per la compagine pugliese.

Dopo un ottima partenza la squadra di coach Bolignano si lascia rimontare dai pugliesi che all’intervallo lungo chiudono in vantaggio. Terzo quarto con allungo per la compagine di coach di Carolillo e, ultima frazione, con la Viola che prova la rimonta tutta cuore portandosi fino al -3, ma Molfetta trascinata dai suoi veterani mette in ghiaccio la partita col +14 finale. Finisce 58-72 per i pugliesi.

FOTO DI REPERTORIO