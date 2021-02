Il ko casalingo con lo Spezia, datato 30 novembre 2013, sancì la fine del rapporto dopo poco più di un mese . L’allenatore di San Severino Marche dimostrò tutto il suo valore da lì a poco, firmando il miracolo Carpi e portando i biancorossi in A per la prima volta nella loro storia.

Nell’anno del centenario, l’ex patron amaranto aveva dichiarato che l’obiettivo della Reggina era quello di giocarsela con le grandi e centrare i playoff, ma il campo disse il contrario, e l’arrivo di Castori non spostò certo gli equilibri. Una parentesi amarissima quella del tecnico marchigiano, che iniziò con una sconfitta casalinga (2-3 col Pescara), per poi racimolare appena quattro punti in sei partite. L’unico sorriso, fu rappresentato dal successo in rimonta contro il Padova (2-1) grazie alla doppietta firmata Di Michele.

Storie di ex: la Reggina e Castori, partentesi amarissima in una stagione da incubo

