Reggina, i numeri del girone d’andata: record di rigori a sfavore e rimonte subite

Sul portale della Lega B, sono stati pubblicati i dati relativi alle 20 squadre del torneo cadetto dopo il girone d’andata (fonte: Footballdata).

Riguardo la Reggina, emergono sia il numero di rigori a sfavore che le rimonte. Riguardo i singoli, spiccano i rendimenti di Di Chiara, Crisetig, Liotti e Folorunsho.

Di seguito, l’articolo pubblicato su legab.it.

Reggina – 15° posto. Cambio di passo con Baroni. Cambio di marcia in casa amaranto dall’avvento di Baroni: 8 punti in 7 partite con il neo-allenatore (media 1,14 a partita) contro i 10 in 12 giornate di Toscano (media 0,83).

La Reggina, squadra più “tartassata” dai rigori a sfavore (5, come Vicenza e Cosenza) e che ha gettato al vento nelle riprese ben 14 punti rispetto ai propri risultati al 45’) – sarebbe in piena zona playoff adesso – sta prendendo pian piano confidenza con la categoria. Lasciate le ambizioni di “grandeur” della vigilia, i calabresi devono pensare a salvarsi, correggendo sopratutto i finali di partita, dove con 10 reti subite tra 76’ e 90’ inclusi recuperi, sono la formazione cadetta più “svagata” in questa fase di gara.

Uomini-record amaranto al giro di boa Gianluca Di Chiara (unico sempre presente, 19 su 19), Lorenzo Crisetig re dei minuti giocati (1389), Daniele Liotti (capocannoniere, 5 reti firmate) e Michael Forolunsho (5 punti portati grazie ai propri gol decisivi).