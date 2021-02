Reggina-Salernitana, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Tra certezze e soprese. In vista di Reggina-Salernitana, i quotidiani odierni sono concordi nell’ipotizzare lo schieramento difensivo, che vedrà Lakicevic, Loiacono, Cionek e Liotti davanti a Nicolas. Gazzetta del Sud tuttavia, sottolinea come Lakicevic non sia in perfette condizioni fisiche: in caso di forfeit del serbo, Loiacono scalerebbe a destra, con Stavropoulos e Cionek centrali. Sempre Gazzetta del Sud, oltre ai debutti di Crimi, Edera e Montalto, prevede la sorpresa Bellomo sulla trequarti.

Su Gazzetta dello Sport, spazio alla coppia Bianchi-Crimi a centrocampo, con Folorunsho trequartista centrale. TuttoSport invece, inserisce Situm a destra ed Edera a sinistra, con Menez trequartista e Bianchi-Folorunsho in mediana. Secondo Corriere dello Sport e Quotidiano del Sud, Baroni passerà al 4-4-2: il Corriere ipotizza la coppia offensiva Montalto-Menez, mentre il Quotidiano, unico a non inserire Montalto dall’inizio, punta sul “tandem leggero” Micovschi-Menez.

REGGINA-SALERNITANA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Folorunsho; Edera, Bellomo, Menez; Montalto.

REGGINA-SALERNITANA, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

4-4-2: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Edera, Bianchi, Folorunsho, Situm; Menez, Micovschi.

REGGINA-SALERNITANA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Bianchi, Crimi; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto.

REGGINA-SALERNITANA, PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

4-4-2: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Edera, Crimi, Folorunsho, Micovschi; Menez, Montalto.

REGGINA-SALERNITANA, PROBABILE FORMAZIONE TUTTOSPORT

4-2-3-1: Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Bianchi, Folorunsho; Situm, Menez, Edera; Montalto.