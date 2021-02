Serie B, la classifica aggiornata: vola il Chievo, Pescara ultimo da solo

Ultime News

Una vittoria casalinga e due pareggi, nelle gare giocate ieri. Altri tre punti per il Chievo, che conferma l’ottimo momento di forma ed aggancia il Monza al secondo posto, superando per 3-1 il Pescara. Prosegue invece la...

Reggina

Comincia questa sera alle 21 il girone di ritorno della Serie Bkt per la Reggina, che al Granillo ospita la Salernitana. Trentanove i precedenti ufficiali in Calabria: 18 successi per la Reggina, 15 pareggi e solo 6 vittorie per...