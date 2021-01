Serie D Girone I, 14^ giornata: San Luca battuto in rimonta

Nelle cinque gare della 14^ giornata di Serie D, solamente due erano le calabresi impegnate, con Cittanovese, Roccella e Castrovillari costrette all’ennesimo stop. Il San Luca cade in casa del Marina di Ragusa nonostante il vantaggio iniziale firmato da Marchionna; terza vittoria di fila per il Rende che passa anche a Licata, a segno Gozzerini e Palermo. In vetta l’ACR Messina allunga sulle inseguitrici (l’Acireale non ha giocato), rifilando 6 reti al Troina.

SERIE D GIRONE I – 14^ giornata (31/01/2021)

Acireale-Roccella rinviata

Biancavilla-Dattilo rinviata

Cittanovese-Paternò rinviata

Gelbison-FC Messina 1-1

Licata-Rende 1-2

Marina di Ragusa-San Luca 2-1

ACR Messina-Troina 6-0

Rotonda-Castrovillari rinviata

Sant’Agata-S. Maria Cilento 1-0

Classifica

28 ACR Messina

23 Acireale**

21 Gelbison*

21 FC Messina***

21 San Luca*

18 Licata*

18 Paternò*

18 S. Maria del Cilento*

16 Cittanovese***

16 Dattilo***

15 Biancavilla*** (-1)

15 Castrovillari***

15 Rotonda***

13 Sant’Agata

13 Troina*

11 Rende

10 Marina di Ragusa***

10 Roccella***

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

Prossimo turno – 15^ giornata (03/02/2021)

Castrovillari-FC Messina

Dattilo-Acireale

ACR Messina-Licata

Paternò-Rotonda

Rende-Sant’Agata

Roccella-Gelbison

San Luca-Cittanovese

S. Maria Cilento-Biancavilla

Troina-Marina di Ragusa