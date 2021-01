Serie B, le gare della domenica: il Pescara cerca il colpo, big match al ”Paolo Mazza”

Sei squadre, tre gare. La Serie B non si ferma e tornerà in campo anche quest’oggi per dare continuità alla 20^ giornata di campionato (la prima di ritorno), che si concluderà domani sera con il posticipo del ”Granillo” tra Reggina e Salernitana. Si partirà alle 15 con la sfida del ”Bentegodi” tra Chievo e Pescara, due squadre dalle posizioni di classifica totalmente opposte. Sono 16, infatti, i punti che separano i veneti (in zona play-off) dagli abruzzesi, quest’ultimi fanalino di coda del campionato cadetto ed a caccia di importanti punti salvezza (nonostante il gap con le altre squadre in zona ‘calda’ sia molto basso).

Un’ora dopo, al ”Paolo Mazza” di Ferrara, andrà in scena il big match tra Spal e Monza. Quinti contro secondi, separati da un divario sottilissimo di un solo punto (33 per gli emiliani e 34 per i brianzoli). Tra le due squadre – oltre alla Salernitana – vi è il Cittadella di Venturato, che questa sera chiuderà la domenica di B tra le mura amiche contro la Cremonese (ore 21). In panchina da due gare a questa, il neo tecnico dei lombardi Fabio Pecchia (subentrato a Bisoli) ha centrato una vittoria ed un pareggio.

