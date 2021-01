Salernitana, Castori: ”Baroni ha portato innovazione alla Reggina. Rispetto all’andata…”

Alla vigilia della sfida del ”Granillo” tra Reggina e Salernitana, il tecnico dei campani Fabrizio Castori ha parlato agli organi di informazione nella consueta conferenza stampa pre-gara. Di seguito, le sue parole:

I DUE RECUPERI E I NUOVI ARRIVATI- ”Non sono solito a dire la formazione, le ultime considerazioni le farò domani un’ora e mezza prima della partita. I rientri di Dziczek e Anderson? Ho un organico vasto con la possibilità di scegliere più soluzioni, tutti i miei giocatori sono in ottima condizione. Durmisi, Kiyine e Sy? Sono giocatori che non giocano da tanto tempo, darò il mio giudizio completo quando li avrò visti in campo. E’ chiaro che non possono essere all’altezza degli altri per quanto riguarda la condizione, che comunque acquisiranno con il tempo”.

DOMANI IL TERMINE DEL CALCIOMERCATO- ”Sono molto soddisfatto del mercato che ha fatto la società e del mio gruppo in generale, non vedo eventuali operazioni che possano stravolgere il nostro percorso e non ci dimentichiamo che siamo secondi in classifica. Si possono comprare tanti campioni, ma se non sono funzionali e non c’è coesione si spendono soltanto soldi a caso…”

LA REGGINA E LA SFIDA DEL ”GRANILLO”- ”La Reggina è di per sé un avversario difficilissimo da affrontare per la sua struttura tecnica, perché comunque adesso si è rinforzata ed il cambio dell’allenatore ha portato un’innovazione a livello tattico e di organico. Nel girone di ritorno si sa che le partite sono più dure, perché la fine si avvicina sempre di più giornata dopo giornata e le squadre moltiplicano le risorse per raggiungere i propri obiettivi”.

SU MARCO CRIMI- ”Lo conosco benissimo, è un bravissimo ragazzo che ho avuto con me a Carpi, dove l’ho fatto giocare in Serie A. E’ uno dei tanti rinforzi che ha aggiunto qualità ad una rosa già importante come la Reggina. Noi però guardiamo in casa nostra e pensiamo a portare a casa il risultato”.

SULL’OBIETTIVO- ”Ci vogliamo giocare le nostre chance fino alla fine ed ottenere il massimo…”

DIFFERENZE CON LA GARA D’ANADATA- ”Sarà totalmente diversa perché all’andata avevamo mille punti interrogativi, che nascevano dal fatto che avevamo svolto un ritiro senza l’intero organico ed abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Adesso abbiamo più consapevolezza. La Reggina ha cambiato allenatore e giocatori, sarà una gara totalmente diversa”.