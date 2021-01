Reggina-Salernitana, la probabile formazione granata: Tutino verso la panchina

Dare continuità ai tre punti ottenuti contro il Pescara per restare agganciati alle zone alte della classifica. È questo l’obiettivo della Salernitana di mister Castori, di scena domani sera al “Granillo” per la sfida la Reggina.

Tra i granata, per quanto concerne l’undici titolare, dovrebbe prevalere la linea della continuità, con il tecnico di San Severino Marche che, con molta probabilità, riproporrà la stessa squadra vista contro “il Delfino” la settimana scorsa, con l’unica variante rappresentata dall’assenza per squalifica di Casasola (che andò a segno all’andata pareggiando i conti con un tiro-cross insaccatosi in rete).

Confermato il blocco difensivo che tanto ha convinto contro i biancoazzurri, composto dal trio Bogdan-Gyomber-Mantovani davanti all’estremo difensore Belec. In mezzo al campo spazio al neo arrivato Coulibaly ed ai già affermati Di Tacchio e Capezzi, mentre sulla fasce agiranno Cicerelli a sinistra e Kupisz a destra (il.quale sostituirà Casasola).

In avanti, ad affiancare Djuric dovrebbe essere Gondo, in vantaggio su Tutino.

LA PROBABILE FORMAZIONE GRANATA

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Veseli, Sy, Durmisi, Lopez, Dziczek, Kiyine, Schiavone, Anderson, Giannetti, Tutino. Allenatore: Castori.

SQUALIFICATI: Casasola

INFORTUNATI: Lombardi

NON CONVOCATI: Barone, Antonucci

FUORI LISTA: Micai

Si ringrazia il collega Paolo Siotto di SalernitanaNews.it per la collaborazione